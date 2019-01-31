Обвиняемому в убийстве прокурора отказали в рассмотрении жалобы на милиционеров

Адвокат подозреваемого в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова Мелиса Калыкова подал жалобу в суд на действия сотрудников милиции и прокуратуры при задержании. Об этом 24.kg сообщила сестра подозреваемого Дарыйка Калыкова.

По ее словам, жалоба состоит в том, что Мелиса Калыкова при задержании допрашивали около 20 часов, все это время родные не знали, где он.

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«Мы подали жалобу в Баткенский районный суд на действия сотрудников прокуратуры и милиции. В частности на их действия при задержании. Моего брата забрали из дома без санкции. Этот документ ему показали позже. Протокол задержания оформили спустя 20 часов после того, как его задержали. Всю ночь милиционеры допрашивали маму и супругу брата. Однако в суде нам в рассмотрении жалобы отказали. Суд вынес решение о том, что моего брата не было в здании ОВД», — сказала Дарыйка Калыкова.

Она добавила, что вторая инстанция оставила в силе решение первой.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября. Тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства Баткенской области. Его водворили в СИЗО Оша на два месяца.