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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (227)

В Бишкеке в 2019 году отремонтируют шесть улиц

В 2019 году в столице Кыргызстана в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека» отремонтируют шесть улиц общей протяженностью 5,38 километра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В проект попали улицы Нуркамал, Абая, Алтымышева, Репина (от Куюкова до Гагарина), Токтогула и Жайыла Баатыра.

На дорогах уложат новый асфальт и установят новые дорожные бордюры.

В мэрии отметили, что в рамках данного проекта в 2018-2019 годах всего отремонтируют 23 улицы общей протяженностью 38 километров.

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