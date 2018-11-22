Дело Аскарбека Шадиева. Арсен Закиров угрожал выговором коллеге

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают уголовное дело в отношении экс-депутата парламента Аскарбека Шадиева.

В качестве свидетеля допросили главного специалиста сектора финансирования управделами Жогорку Кенеша Мураталы Рыспекова. Он заявил, что бывший заведующий отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсен Закиров угрожал ему выговором.

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«Ежегодно в бюджете ЖК отдельной строкой идут $30 тысяч на премию имени Чингиза Айтматова. Мне отписали письмо Аскарбека Шадиева на имя спикера Чыныбая Турсунбекова. 25 августа 2017 года письмо о выдаче средств отправили, оно поступило к нам в сентябре. Но пришло раньше срока. Арсен Закиров сообщил, что должен доставить деньги в Москву, однако ему отказали в выдаче средств. После этого Арсен Закиров стал угрожать мне выговором», — рассказал Мураталы Рыспеков.

Свидетель сказал, что доложил об угрозах управделами. Тот согласовал вопрос с Чыныбаем Турсунбековым, и деньги выдали. В начале февраля 2018-го выяснилось, что они до адресата не дошли.

Аскарбека Шадиева подозревают в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, он, будучи главой парламентского комитета по международным делам, указал недостоверную информацию о том, куда исчезли $30 тысяч (премия имени Чингиза Айтматова, вручаемая МПА СНГ). Заведующий отделом этого комитета Арсен Закиров арестован. Аскарбек Шадиев сбежал из республики и объявлен в международный розыск. Суд проходит без главного обвиняемого.