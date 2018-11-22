Дело Аскарбека Шадиева. Арсен Закиров вернул деньги государству

Бывший заведующий отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Кыргызстана Арсен Закиров требовал быстрее выделить деньги на вручение премии имени Чингиза Айтматова. Об этом на суде по делу экс-депутата парламента Аскарбека Шадиева заявил свидетель Хамзан Токтосунов.

По его словам, премию обычно вручают 12 декабря, в день рождения писателя. Однако в 2017 году деньги на нее выделили 15 сентября.

«Арсен Закиров требовал, чтобы их выдали быстрее. Когда выяснилось, что он не передал их, то объяснил нам, что сдал их в кассу Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он говорил, что решается вопрос с лауреатом премии. Когда закрывали отчет, Арсен Закиров заявил, что вручение премии перенесли. Премия выдавалась с 2013 года, всегда деньги получал Арсен Закиров. Никогда проблем не было», — сказал Хамзан Токтосунов.

Свидетель сообщил, что, когда Арсена Закирова заключили под стражу, он возместил ущерб государству.

Прокурор отметил, что основанием для выдачи денег стало письмо Аскарбека Шадиева. Свидетель пояснил, что письмо о подготовке денег поступило начальству, а непосредственно об их выдаче — от Арсена Закирова.

Свидетель Кубанычбек Мураталиев пояснил, что Арсен Закиров пытался вернуть деньги, взятые из кассы на премию имени Чингиза Айтматова, через него. Однако комиссия не приняла их.

«Арсен Закиров вызвал меня на улицу. В машине он сказал, что на нем висит долг, и попросил занести в бухгалтерию 1 миллион 750 тысяч сомов. На вопрос, почему ему самому это не сделать, Арсен Закиров ответил, что не в форме. В итоге я вернул ему деньги в тот же день, так как бухгалтерия не приняла их», — рассказал Кубанычбек Мураталиев.

Аскарбека Шадиева подозревают в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, он, будучи главой парламентского комитета по международным делам, указал недостоверную информацию о том, куда исчезли $30 тысяч (премия имени Чингиза Айтматова, вручаемая МПА СНГ). Заведующий отделом этого комитета Арсен Закиров арестован. Аскарбек Шадиев сбежал из республики и объявлен в международный розыск. Суд проходит без главного обвиняемого.