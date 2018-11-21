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Общество

Никакой ответственности. БГК опять отложил рассмотрение структуры мэрии

Депутаты Бишкекского городского кенеша отложили рассмотрение структуры мэрии и вопросов из раздела «Разное» на пятницу, 23 ноября.

Решение принято после бурных обсуждений. Ряд депутатов предлагал закончить рассмотрение всех вопросов сегодня, предполагая, что в третий раз не соберется кворум.

Депутат от фракции СДПК Валентина Лисниченко возразила, что депутсткий мандат накладывает ответственность.

«Если нужно работать четыре дня, будем работать четыре дня. Вы почитайте соцсети, что о нас пишут горожане. Мы начали сессию в 12.00, вместо 9.00. Если мы депутаты, давайте относится серьезно», — отметила она.

По ее словам, коалиция большинства уже рассмотрела структуру, мэр города Бишкека Азиз Суракматов готов ее предоставить сейчас.

«Предлагаю рассмотреть и утвердить», — сказала она.

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Сайдахмат Исмаилов предложил перенести.

«Еще раз соберемся и рассмотрим все вопросы, — сказал он.

Спикер БГК Жаныбек Абиров проинформировав, что завтра Азиз Суракматов будет в правительстве, сессию предложил перенести на пятницу. Депутаты поддержали предложение.

Напомним, в повестке дня очередной сессии 11 вопросов, еще 9 депутаты включили в раздел «Разное»
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