Убийство прокурора. Ряд сотрудников отстранены от должностей

Два заместителя прокурора Баткенской области, два начальника отдела областной прокуратуры и прокурор Баткенского района отстранены от занимаемых должностей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Исполняющим обязанности прокурора Баткенской области назначен Орозбек Бердибаев.

«Генпрокурор Откурбек Джамшитов провел межведомственное оперативное совещание с участием руководителей органов внутренних дел Баткенской области, следователей отдела по расследованию особо важных дел следственной службы МВД. Он поручил объективно расследовать уголовное дело об убийстве прокурора Анарбая Мамажакыпова», — сообщили в Генпрокуратуре.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября. Тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника Управления капитального строительства мэрии Баткена.