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Общество

Алмазбек Атамбаев прокомментировал предвыборную кассу штаба Сооронбая Жээнбекова

Экс-президент Кыргызстана, ныне лидер партии СДПК прокомментировал телеканалу «Апрель» появившуюся в интернете кассу предвыборного штаба кандидата на пост главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Как сообщает радио «Азаттык», «Апрель» дал в эфир фрагмент интервью с Алмазбеком Атамбаевым.

По его мнению, обнародование якобы документа связано с арестом Икрамжана Илмиянова.

«Икрамжана Илмиянова закрыли... Про эту бухгалтерию знала бухгалтер штаба. Я скажу сегодня, что она взяла отпуск без содержания и уехала в другую страну. Она просто боится за свою жизнь, потому что сегодняшние власти, они, я думаю, идут путем Бакиевых. Она просто уехала», — сказал бывший глава государства.

Он считает, что если бы не было ареста Икрамжана Илмиянова, то не было бы и утечки этого документа.

15 ноября адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов в социальной сети опубликовал данные кассы штаба, где указаны многомиллионные суммы в сомах и долларах.

Согласно опубликованным данным, кандидат в президенты КР Сооронбай Жээнбеков израсходовал на предвыборную кампанию 1,1 миллиарда сомов и $6,8 миллиона. В официальном отчете ЦИК названа сумма размером 158 миллионов сомов.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева ранее назвала этот документ фейком и отметила, что аппарат главы государства не будет комментировать фейковые новости.
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