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Общество

Сооронбай Жээнбеков поздравил кинематографистов с профессиональным праздником

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил кинематографистов страны с профессиональным праздником — Днем кыргызского кино.

Он отметил, что отечественная кинематография имеет славную и богатую историю.

«Мировое сообщество высоко оценило творчество кыргызских мастеров кино, и не случайно появилась крылатая фраза «кыргызское чудо». Кыргызское кино — одно из важных направлений национального искусства — высоко оценивают на престижных международных фестивалях, оно создает резонанс за рубежом. Уверен, что кинематографисты страны достойно продолжат сложившиеся традиции и впредь будут дарить любителям кино картины, способствующие созидательному труду и утверждению идеалов добра и справедливости», — отмечено в поздравлении.
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