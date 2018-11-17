Сооронбай Жээнбеков поздравил кинематографистов с профессиональным праздником

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил кинематографистов страны с профессиональным праздником — Днем кыргызского кино.

Он отметил, что отечественная кинематография имеет славную и богатую историю.

«Мировое сообщество высоко оценило творчество кыргызских мастеров кино, и не случайно появилась крылатая фраза «кыргызское чудо». Кыргызское кино — одно из важных направлений национального искусства — высоко оценивают на престижных международных фестивалях, оно создает резонанс за рубежом. Уверен, что кинематографисты страны достойно продолжат сложившиеся традиции и впредь будут дарить любителям кино картины, способствующие созидательному труду и утверждению идеалов добра и справедливости», — отмечено в поздравлении.