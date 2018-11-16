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Общество

Кыргызстан в ООН проголосовал против украинской резолюции по Крыму

Кыргызстан проголосовал против обновленного проекта украинской резолюции по Крыму. Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что документ под названием «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь» был представлен в новой редакции на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН. Его поддержали 67 стран, еще 82 делегации воздержались.

Против резолюции проголосовали 26 стран: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

После голосования в комитете проект будет рассмотрен Генеральной ассамблеей организации, ожидается, что это произойдет в декабре.

Отмечено, что в документе украинская сторона обвиняет российские власти в политических преследованиях, незаконных арестах граждан Украины в Крыму с 2014 года и применении к ним пыток для выбивания ложных показаний. Кроме того, проект резолюции содержит требование к ООН и другим международным организациям в официальных документах называть полуостров «Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией».
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