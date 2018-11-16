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Общество

На бишкекской котельной установят солнечные батареи

«Бишкектеплоэнерго» установит на котельной «Ротор» солнечные батареи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, 400 солнечных панелей с комплектующими и оборудованием для установки приобрели и доставили из Чехии. Для эксплуатации выбрали плоские коллекторы, так как они характеризуются максимальной простотой и надежностью конструкции.

Солнечные панели закрепят на высоте 8 метров, чтобы тень не препятствовала попаданию солнечных лучей на панели.

В 2017 году солнечные батареи установили на столичных котельных «Гагарина» и «Орто-Сай».
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