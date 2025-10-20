14:11
Общество

Темпы перевода угольных котельных на тепловые насосы отстают от планов

Темпы перевода угольных котельных на тепловые насосы отстают от планов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный инженер МП «Бишкектеплоэнерго» Сабирали Кадыров.

По его словам, в этом году планировали 37 котельных перевести на тепловые насосы, но появились объективные и субъективные причины.

«Фирма-подрядчик, с которой мы заключили договор, по разным обстоятельствам немного задерживается. Если они в течение зимы будут поставлять оборудование, то мы будем постепенно переводить котельные. На сегодня на пяти котельных установили тепловые насосы, в этом году будем их эксплуатировать. В настоящее время проводят испытания в тестовом режиме, но резервные угольные котлы мы оставили. Тепловые насосы позволяют улучшать экологию, ведь мы отказываемся от угля», — сказал Сабирали Кадыров.

Ранее сообщалось, что на тепловые насосы также переводят электрокотельные в целях экономии электроэнергии и маломощные газовые.

Кроме того, на пяти котельных планируется установка солнечных коллекторов. «Наше предприятие уже эксплуатирует такое оборудование. И мы видим, какую ощутимую экономию оно дает», — заметил Сабирали Кадыров.

Он добавил, что переход на новые технологии упирается в деньги.

«Недавно мы были в СЭЗ «Алабуга» в Татарстане, где выпускают композитные трубы из стекловолокна, дают гарантию на 50 лет. Вещь дорогая, но если накопим деньги, то будем устанавливать тоже. Видели там и другие хорошие вещи, но сегодня они нам не под силу», — признал Сабирали Кадыров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347768/
