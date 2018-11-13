18:45
USD 69.85
EUR 78.66
RUB 1.03
Общество

14 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Кокчо, Сейтек, Анар, Эр Табылды, Ак-Уул), «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Достоевского, Кок-Джар, Ой-Терскен, Тон, Конорчок), «Хабитат» (улицы Кызыл-Кийская, Можайского), «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Чуй, 55, Профессора Зимы), отрезки улиц Кызыл-Кийской, Камчатской, Краснодарской, Стадионной, Алыкулова, Васильева, переулки Дарханский, Саруйский, Алтайский, Каарманский, Джольский;
  • 9.00-13.00 — южная сторона улицы Токомбаева (от улицы Абдрахманова до Жукеева-Пудовкина);
  • 10.00-18.00 — улица Элебесова (западная часть рынка «Дордой»);
  • 9.00-18.00 — 6-й микрорайон, 9/1-15/1;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Керемет» (улицы Профсоюзная, Кайназарова, Месароша), «110-й квартал», «Ак- Орго (улицы Казыбек, Жетиген);
  • 10.00-12.00 — жилмассив «Ынтымак» (улица Калкагар);
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Барбулак, Ала-Мышык, Бугу-Эне, Суусамыр).

2Чуйская область

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (район ТЭЦ-2), села Кок-Джар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Уметалиева, Эгинбаева, Карагул Акмат, Майрам), Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева), Джаны-Джер (улицы К.Маркса, Бугорная), Джаны-Пахта (улицы Спортивная, Чолпонкулова), Жыламыш (улицы Жыламыш, Школьной, Нуркан), Комсомольское (улицы Центральная, Северная, Клубная, Озерная), Беловодское (переулок Садовый), Большевик (улица Шопокова), Заря (улица Мичурина), Садовое (улица Прогресс);
  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Памира, Тольятти, Железнодорожная, Октябрьская, Джамбула, Узбекская, Кожомбердиева, Лермонтова, Энергетическая, 3, 3а, переулок Лермонтова.

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Ачы, Беш-Мойнок, Асанчек, Кыргызчек, Каарман, Манас, Достук, Фуркат, Кыш-Абад, Ош-3000, Жаны-Кызылсуу, Казак, Чоок, Кожомбак, Фархад, Тажибай, Питомник, Беш-Капа, Айбек, Котормо, Заправка, Кашкалдак.
Ссылка:
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
13 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
10 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 ноября: где в Бишкеке отключат свет
6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан &laquo;Нарын&raquo;, и&nbsp;надеется его восстановить Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан «Нарын», и надеется его восстановить
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;11&nbsp;ноября: дождь, переходящий в&nbsp;снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 ноября: дождь, переходящий в снег
Штормовое предупреждение: ожидаются морозы до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов Штормовое предупреждение: ожидаются морозы до −15 градусов
Бизнес
Оператор О! &mdash;&nbsp;лидер по&nbsp;емкости сети 4G&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Оператор О! — лидер по емкости сети 4G в Кыргызстане
ОАО &laquo;МАМ&raquo; проводит ремонт в&nbsp;аэропорту &laquo;Казарман&raquo; ОАО «МАМ» проводит ремонт в аэропорту «Казарман»
Новая акция &laquo;Бакай Банка&raquo;: плати картой и&nbsp;выиграй 101&nbsp;000 сомов и&nbsp;другие призы Новая акция «Бакай Банка»: плати картой и выиграй 101 000 сомов и другие призы
Подключай выгодные пакеты минут для звонков на&nbsp;другие сети Подключай выгодные пакеты минут для звонков на другие сети