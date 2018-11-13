14 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.30-18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Кокчо, Сейтек, Анар, Эр Табылды, Ак-Уул), «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Достоевского, Кок-Джар, Ой-Терскен, Тон, Конорчок), «Хабитат» (улицы Кызыл-Кийская, Можайского), «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Чуй, 55, Профессора Зимы), отрезки улиц Кызыл-Кийской, Камчатской, Краснодарской, Стадионной, Алыкулова, Васильева, переулки Дарханский, Саруйский, Алтайский, Каарманский, Джольский;

9.00-13.00 — южная сторона улицы Токомбаева (от улицы Абдрахманова до Жукеева-Пудовкина);

10.00-18.00 — улица Элебесова (западная часть рынка «Дордой»);

9.00-18.00 — 6-й микрорайон, 9/1-15/1;

13.00-17.00 — жилмассив «Керемет» (улицы Профсоюзная, Кайназарова, Месароша), «110-й квартал», «Ак- Орго (улицы Казыбек, Жетиген);

10.00-12.00 — жилмассив «Ынтымак» (улица Калкагар);

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Барбулак, Ала-Мышык, Бугу-Эне, Суусамыр).

2 Чуйская область

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (район ТЭЦ-2), села Кок-Джар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Уметалиева, Эгинбаева, Карагул Акмат, Майрам), Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева), Джаны-Джер (улицы К.Маркса, Бугорная), Джаны-Пахта (улицы Спортивная, Чолпонкулова), Жыламыш (улицы Жыламыш, Школьной, Нуркан), Комсомольское (улицы Центральная, Северная, Клубная, Озерная), Беловодское (переулок Садовый), Большевик (улица Шопокова), Заря (улица Мичурина), Садовое (улица Прогресс);

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Памира, Тольятти, Железнодорожная, Октябрьская, Джамбула, Узбекская, Кожомбердиева, Лермонтова, Энергетическая, 3, 3а, переулок Лермонтова.

3Ошская область