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Общество
Сюжет: Безопасный город (115)

Законно ли подписан договор по «Безопасному городу»? Госкомсвязи объясняет

Госкомитет информационных технологий и связи накануне подписал договор с ОАО «Концерн радиостроения «Вега» для реализации первого этапа проекта «Безопасный город». Межведомственная комиссия считает, что договор подписан незаконно.

В Госкомсвязи 24.kg рассказали, почему ведомство имело право заключать договор.

Девятого октября 2018 года ГКИТиС подал административный иск в межрайонный суд Бишкека о признании недействительным решения комиссии по рассмотрению жалоб и протестов. Одновременно с подачей административного иска подано ходатайство об обеспечении иска.

Определением межрайонного суда от 11 октября ходатайство об обеспечении иска удовлетворено и могло быть обжаловано в течение 10 дней в Бишкекском городском суде. Двенадцатого октября определение доставлено в общий отдел Департамента государственных закупок при Министерстве финансов КР.

Обжалования его в установленные сроки не было, значит, определение суда о приостановлении решения независимой межведомственной комиссии вступило в законную силу.

«Вега» предложила по первому лоту 1,125 миллиарда сомов, по второму — 1,195 миллиарда сомов. Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа.

Ранее проигравший участник аукциона ОсОО «Безопасность информационных систем» обратился в комиссию по жалобам, сообщив, что у концерна «Вега» нет ни одного упоминания о соответствии подтвержденного опыта в фото- и видеофиксации ПДД за последние три года. Комиссия по жалобам частично подтвердила информацию и полностью отменила решение тендерной комиссии.

Госкомсвязи не согласился с решением и подал иск в суд. Межрайонный суд Бишкека удовлетворил иск.
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