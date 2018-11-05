Под Волоколамском открыли мемориал погибшим воинам Панфиловской дивизии

Памятник на братской могиле воинов, погибших в Великой Отечественной войне, после реконструкции открыли в селе Осташеве Волоколамского района. В мероприятии участвовали сотрудники посольства Кыргызстана в России и координатор поискового движения Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

По данным российских СМИ, в братской могиле захоронены 617 воинов, имена 29 пока неизвестны. В годы ВОВ на территории села Осташева велись активные боевые действия. В течение четырех дней в селе сдерживал натиск врага 1-й батальон 1 075-го стрелкового полка Панфиловской дивизии. Захоронение появилось в 1942 году, в 1958-м здесь установили памятник.

Участники митинга почтили память воинов-красноармейцев минутой молчания и возложили цветы.