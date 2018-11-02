«Безопасный город». В комиссии по жалобам думают, подавать ли апелляцию

Комиссия по рассмотрению жалоб «пока не знает, будет ли обжаловать решение суда» по проекту «Безопасный город». Об этом 24.kg сообщил ее представитель Эдиль Эралиев.

По его словам, он еще «не ознакомился с решением суда досконально». «Мы не получили на руки копию, а когда судья зачитывал решение, мы не услышали обоснования. Чтобы готовить апелляцию, надо разобраться, чем судья аргументировал отказ в удовлетворении нашего искового заявления», — сказал Эдиль Эралиев.

В течение пяти дней мы должны получить на руки решение и в течение 30 дней можем обжаловать в вышестоящей инстанции. Эдиль Эралиев

Накануне Межрайонный суд Бишкека удовлетворил иск Государственного комитета информационных технологий и связи. Госкомсвязи не согласился с решением комиссии по рассмотрению жалоб, которая отменила решение тендерной комиссии по конкурсу на «Безопасный город».

Проигравший участник аукциона ОсОО «Безопасность информационных систем» обратилось в комиссию по жалобам, сообщив, что у концерна «Вега» нет ни одного упоминания о соответствии подтвержденного опыта в фото- и видеофиксации ПДД за последние три года.

Суд поддержал Госкомсвязи и признал, что решение тендерной комиссии, объявившей победителем конкурса на «Безопасный город» концерн радиостроения «Вега», является объективным, взвешенным и справедливым.