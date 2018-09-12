Итоги августа. В Кыргызстане продолжается спад экономики

ВВП Кыргызстана падает второй месяц подряд, как и объемы промышленного производства. Зато практически не растут цены. С начала года по отдельным позициям они даже снизились.

Золотые качели экономики

По итогам января-августа 2018 года ВВП республики сложился в сумме 310 миллиардов 267,2 миллиона сомов. Это на 0,3 процента меньше, чем в прошлом году. При этом без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» показатель более оптимистичный — 282 миллиарда 686 миллионов сомов с ростом в 2,1 процента.

Наибольшая доля в структуре ВВП пришлась на отрасли, оказывающие услуги, — более 46 процентов. Доля промышленности — чуть более 19 процентов, сельского хозяйства — 11,5 процента, доля строительства — около 7 процентов.

В этом году выдерживать темпы роста экономики на уровне 2017 года крайне тяжело. Дело в том, что экономика страны очень сильно зависит от того, как идут дела на крупнейшем золотодобывающем предприятии «Кумтор». А добыча золота там циклична. В 2016 году вырабатывалась бедная руда, что привело к резкому спаду экономики. Зато в 2017-м золота добыли больше, поэтому итоговые показатели экономики оказались неплохими.

Сейчас повторяется ситуация 2016-го, когда показатели добычи золота на «Кумторе» сократились в 1,65 раза. Объем производства драгоценного металла во втором квартале 2018 года составил 83 тысячи 803 унции , а в 2017-м — 138 тысяч 623 унции .

Такая привязанность к одному предприятию и привела к тому, что в первой половине 2018 года был небольшой рост ВВП, а с июля он стал падать.

Когда выручает текстиль

В 2017 году у Кыргызстана были лучшие в Евразийском экономическом союзе показатели роста промышленного производства. Но связано это было опять-таки с резким ростом объемов добычи полезных ископаемых. В этом году добыча меньше, и объемы промышленного производства снизились.

По итогам восьми месяцев 2018 года они составили 146 миллиардов 63,2 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го показатель сократился на 9,3 процента.

Без учета предприятий по разработке «Кумтора» в республике произвели промышленной продукции на 98 миллиардов 168,5 миллиона сомов, что на 2,9 процента больше, чем в прошлом году. Совсем рухнуть промышленности не дает текстильное производство.

В текстильной отрасли отмечен рекордный рост в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Кыргызские швейники многие годы работают четко, слаженно и стабильно. Они пережили много кризисов, а со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС и вовсе стали наращивать объемы производства.

Дорожают сигареты, дешевеют продукты

С начала года в Кыргызстане зафиксировано снижение цен на 1,2 процента. В августе они упали еще на 0,4 процента. В стране дешевеют продукты, но дорожает алкоголь.

С начала года цены снизились почти во всех регионах республики.

В Ошской области цены не изменились, а в Нарынской — выросли на 1,8 процента. Максимальный рост тарифов на услуги зафиксирован в Бишкеке (6,2 процента), а цен на алкоголь и табачные изделия — в Таласской области (9,5 процента).

У кого растут зарплаты

По данным Национального статистического комитета средняя зарплата в Кыргызстане достигла 15 тысяч 765 сомов. По сравнению с 2017-м показатель вырос на 6,7 процента.

Повышение зарплат наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением гостиниц и ресторанов.

Больше всего среднемесячная зарплата выросла в строительстве (16,6 процента) и сфере прочей обслуживающей деятельности (18 процентов).

Кроме того, выросли зарплаты в сфере информации и связи (16,2 процента), государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения (12,9 процента), оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, профессиональной, научной и технической деятельности (9,9 процента), операций с недвижимым имуществом (9,7 процента).

В республике зарегистрировано 68,8 тысячи безработных, что на 9,9 процента больше, чем в 2017 году.