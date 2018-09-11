15:42
USD 69.65
EUR 80.86
RUB 1.01
Экономика

Чиновники мешают инвесторам? Премьер грозит уголовной ответственностью

В случае выявления фактов создания искусственных преград для притока инвестиций и реализации конкретных инвестиционных проектов в отношении виновных лиц будут приниматься жесткие меры вплоть до уголовной ответственности. Об этом заявил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании по вопросам привлечения инвестиций, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, директор Агентства по продвижению и защите инвестиций КР Шумкарбек Адылбек уулу обозначил проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестиционных проектов: выделение земельных участков, подключение к инфраструктуре, взаимодействие с органами местного самоуправления и населением.

«Одним из методов решения проблем является внедрение инвестиционных лотов по всем городам — точкам роста. Они будут содержать весь пакет необходимых документов, аналитические данные с информацией по налогообложению, таможенным преференциям, сырьевой базе», — сообщил он.

Инвестор, приходя в страну, будет видеть детальную картину проектов, предлагаемых к реализации.

Шумкарбек Адылбек уулу

Однако, по его словам, органы местного самоуправления не проявляют активности и слабо взаимодействуют с агентством в создании таких инвестиционных лотов. Нередки случаи и вовсе негативного отношения представителей местных органов власти к конкретным инвестиционным проектам.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что эффективная работа с инвесторами — это одна из важнейших задач органов исполнительной власти.

Руководители органов местного самоуправления должны в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры для формирования инвестиционных лотов.
Ссылка:
просмотров: 2053
Версия для печати
Материалы по теме
Житель Чон-Алайского района выделил свой участок под школу. Премьер одобрил
Новые рабочие места. Премьер-министра уличают в манипуляции цифрами
Неэффективные госпредприятия отдадут в доверительное управление бизнесу
Кыргызстан надеется на развитие отношений с Грузией
Правительству пора признать трудовых мигрантов реальными инвесторами
Российско-Кыргызский фонд развития ищет партнеров для вхождения в капитал
Прикормить инвестора. Из бюджета выделено 350 тысяч сомов на деловые ужины
Международные инвесторы более защищены, чем местные
Инвестиции в Кыргызстане: что имеем, не храним... Что ожидает экономику страны
Контролирующие органы нашли лазейку для бесконтрольных проверок бизнеса
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября
В&nbsp;Минфине с&nbsp;недоумением отнеслись к&nbsp;выступлению главы ЕАБР Андрея Бельянинова В Минфине с недоумением отнеслись к выступлению главы ЕАБР Андрея Бельянинова
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 сентября
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 сентября
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Получите бесплатные билеты на&nbsp;концерты Шахзоды в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде