Чиновники мешают инвесторам? Премьер грозит уголовной ответственностью

В случае выявления фактов создания искусственных преград для притока инвестиций и реализации конкретных инвестиционных проектов в отношении виновных лиц будут приниматься жесткие меры вплоть до уголовной ответственности. Об этом заявил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании по вопросам привлечения инвестиций, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, директор Агентства по продвижению и защите инвестиций КР Шумкарбек Адылбек уулу обозначил проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестиционных проектов: выделение земельных участков, подключение к инфраструктуре, взаимодействие с органами местного самоуправления и населением.

«Одним из методов решения проблем является внедрение инвестиционных лотов по всем городам — точкам роста. Они будут содержать весь пакет необходимых документов, аналитические данные с информацией по налогообложению, таможенным преференциям, сырьевой базе», — сообщил он.

Инвестор, приходя в страну, будет видеть детальную картину проектов, предлагаемых к реализации. Шумкарбек Адылбек уулу

Однако, по его словам, органы местного самоуправления не проявляют активности и слабо взаимодействуют с агентством в создании таких инвестиционных лотов. Нередки случаи и вовсе негативного отношения представителей местных органов власти к конкретным инвестиционным проектам.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что эффективная работа с инвесторами — это одна из важнейших задач органов исполнительной власти.

Руководители органов местного самоуправления должны в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры для формирования инвестиционных лотов.