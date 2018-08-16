В Кыргызстан из России с начала 2018-го возвращено 294 тонны сельхозпродуктов

С начала 2018 года в Кыргызстан из России возвращено по меньшей мере 294 тонны сельхозпродукции. Казахстан вернул фуры с продуктами в Кыргызстан 47 раз. Причина — продукция из КР не проходит фитосанитарный контроль ЕАЭС.

По данным ЕАЭК, с января по апрель 2018 года импорт из стран ЕАЭС в Кыргызстан увеличился, тогда как объемы экспорта снизились. За первые четыре месяца 2018 года объем импорта из России превысил экспорт в три раза — в Россию было экспортировано товаров на $102 миллиона, импортировано — на $351 миллион.

Кыргызстан официально стал членом ЕАЭС 12 августа 2015 года.