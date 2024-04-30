Сом подорожал относительно доллара, евро и российского рубля

За последние сутки доллар, российский рубль и евро немного подешевели относительно сома, тенге — подорожал. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 88,64-88,9 сома, продают — по 89,2-89,47 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 88,6618 сома (снижение на 0,16 процента).

Евро также немного подешевел. Сегодня его покупают по 94,55-94,8 сома, продают — 95,4-95,53 сома. Официальный курс евро 94,91 (снижение на 0,5 процента).

Российский рубль в Бишкеке покупают по 0,941-0,945 сома, продают — по 0,957-0,965 сома. Номинальный курс — 0,9575 сома (снижение на 0,58 процента).

Курс казахского тенге подрос. Его покупают по 0,1372-0,1406 сома, продают — по 0,203-0,2054 сома. Официальный курс — 0,2009 сома (рост 0,35 процента).

Нацбанк Кыргызстана трижды в апреле скупал доллары на валютном рынке. Всего за месяц НБ КР изъял с рынка $62 миллиона 150 тысяч.

Отметим, что Национальный банк называет ситуацию на валютном рынке относительно стабильной.