Коллекционную монету, посвященную юбилею ЕАЭС, выпустил Нацбанк Кыргызстана. С 30 апреля в обращение вводят серебряную коллекционную монету «Евразийскому экономическому союзу — 10 лет» из серии «Исторические события».
Основным сюжетом лицевой стороны монеты стала официальная эмблема ЕАЭС, вокруг которой расположены изображения флагов стран — участниц ЕАЭС, а также элементы эмблемы ЕАЭС, символизирующие динамику и развитие. В левой части монеты размещена юбилейная дата ЕАЭС «10 жыл». По окружности монеты расположена надпись «Евразия экономикалык бирлиги / Евразийский экономический союз».
На оборотной стороне монеты в центре герб Кыргызской Республики.
Коллекционная монета имеет статус официального платежного средства на территории республики.
Каждая из них помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.
Реализация коллекционных монет осуществляется в кассах учреждений Национального банка по цене 5 тысяч 780 сомов.
Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, образованная с целью создания условий для стабильного развития экономик государств-членов, стремления к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС, всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик в интересах повышения жизненного уровня населения стран-участниц.
В состав ЕАЭС входят пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.