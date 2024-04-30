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Экономика

Коллекционную монету, посвященную юбилею ЕАЭС, выпустил Нацбанк Кыргызстана

Коллекционную монету, посвященную юбилею ЕАЭС, выпустил Нацбанк Кыргызстана. С 30 апреля в обращение вводят серебряную коллекционную монету «Евразийскому экономическому союзу — 10 лет» из серии «Исторические события».

По данным НБ КР, 29 мая 2024 года исполняется 10 лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты стала официальная эмблема ЕАЭС, вокруг которой расположены изображения флагов стран — участниц ЕАЭС, а также элементы эмблемы ЕАЭС, символизирующие динамику и развитие. В левой части монеты размещена юбилейная дата ЕАЭС «10 жыл». По окружности монеты расположена надпись «Евразия экономикалык бирлиги / Евразийский экономический союз».

На оборотной стороне монеты в центре герб Кыргызской Республики.

Коллекционная монета имеет статус официального платежного средства на территории республики.

Каждая из них помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.

Реализация коллекционных монет осуществляется в кассах учреждений Национального банка по цене 5 тысяч 780 сомов.

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, образованная с целью создания условий для стабильного развития экономик государств-членов, стремления к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС, всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик в интересах повышения жизненного уровня населения стран-участниц.

В состав ЕАЭС входят пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292955/
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