Рубль и евро подорожали относительно сома, доллар подешевел

За последние сутки рубль и евро немного укрепились относительно сома, немного подешевел доллар, курс тенге не изменился. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 88,67-88,9 сома, продают по 89,3-89,4 сома. Номинальный курс установлен Нацбанком в 88,807 сома (снижение на 0,04 процента).

Евро немного укрепился. Сегодня его покупают по 94,58-94,8 сома, продают по 95,4-95,58 сома. Официальный курс евро — 95,39 сома (рост на 0,11 процента).

Российский рубль в Бишкеке покупают по 0,943-0,947 сома, продают по 0,962-0,973 сома. Номинальный курс — 0,9625 сома (рост на 0,06 процента).

Курс казахского тенге не изменился. Его покупают по 0,13241-0,1401 сома, продают по 0,202-0,2045 сома. Официальный курс — 0,2 сома.

НБ КР трижды в апреле скупал доллары на валютном рынке. Всего за месяц он изъял с рынка $62 миллиона 150 тысяч.

Отметим, что Национальный банк называет ситуацию на валютном рынке относительно стабильной.