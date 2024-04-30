Внешний долг. Сколько надо выплатить Кыргызстану в ближайшие годы

Кыргызстан находится на пике выплат по внешнему долгу. Всего за время независимости (с 1995 по 2023 годы) на погашение государственного долга (внешний и внутренний) потратили 350 миллиардов 451,4 миллиона сомов.

По внешнему долгу республика успела выплатить 170 миллиардов 956,78 миллиона сомов.

Но в ближайшие семь лет на погашение внешних займов потребуется в два раза больше денег, чем за 28 лет до этого.

В Министерстве финансов считают государственный долг устойчивым и опасений с выплатами по нему не видят. Президент Садыр Жапаров также призвал не паниковать по этому поводу и утверждает, что страна сможет полностью рассчитаться со старым долгом до 2035-го.

По 50 миллиардов сомов в год

По данным Минфина, с 2024 по 2030 год КР придется потратить 534 миллиарда 914,2 миллиона сомов для погашения государственного долга. Почти 60 процентов этой суммы придется на выплаты по внешнему долгу.

Самым сложным будет 2027-й, когда на выплаты по внешнему долгу потребуется почти 50 миллиардов сомов. Самыми низкими расходы на его обслуживание будут в 2030 году — 40,7 миллиарда сомов.

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Цифры по погашению внешнего долга очень серьезные. Простым людям даже сложно представить такую сумму. Давайте облечем эти деньги в крупные проекты, которые построили или пока планируют реализовать в Кыргызстане.

Общая сумма кредитования по проекту реабилитации альтернативной дороги север — юг составила $698,6 миллиона (около 62 миллиардов сомов по нынешнему курсу).

В Бишкеке в прошлом году открыли туберкулезную больницу для взрослых. Ее полностью оборудовали новой техникой. Сумма проекта — 6,5 миллиона евро (576 миллионов сомов), из которых 5,5 миллиона евро в качестве гранта выделил Германский банк развития, остальные — бюджет Кыргызстана.

Строительство подстанции «Датка — Кемин» обошлось КР в $208 миллионов (18,4 миллиарда сомов).

По итогам 2023-го уровень государственного долга страны, измеряемый в соотношении с ВВП, составил 45,53 процента. В том числе внешний долг — 33,73 процента ВВП, внутренний — 11,8 процента ВВП.

«В прошлом году наблюдалось снижение уровня долга по сравнению с показателями 2022-го. Размер внешнего долга к ВВП составил 33,73 процента и находился в пределах среднего значения последних 13 лет (2010 год — 59,7 процента, 2023-й — 45,53 процента ВВП», — рассказали в Минфине.

На что потратили деньги

С 2011 по 2022 год Кыргызстан подписал кредитных и грантовых соглашений на $8,3 миллиарда. В том числе кредитные средства составили $5,5 миллиарда, грантовые — $2,8 миллиарда.

Деньги в основном шли на бюджетную поддержку, а также в рамках инвестиционных кредитов и грантов.

Больше всего соглашений наша республика подписала в 2013-м ($1 миллиард), 2015-м ($1,1 миллиарда) и 2022-м ($909 миллионов). Больше всего кредитов брали в 2013-2017 годах при президенте Алмазбеке Атамбаеве. С одной стороны кредиты проекты были действительно нужные, важные и большие. Но с другой, если вспомнить количество скандалов и разборок вокруг их реализации, то возникают вопросы: действительно ли нельзя было потратить меньше средств. Вспомним хотя бы историю с модернизацией ТЭЦ. Этот проект до сих пор дает о себе знать, но платить по кредиту надо.

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Отказываться от получения займов и грантов страна не планирует. Об этом свидетельствуют данные по уровню государственного долга КР.

По итогам 2023-го госдолг Кыргызстана (внешний и внутренний) составил $6 миллиардов 280,54 миллиона (559 миллиардов 503,58 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 545,11 миллиона (404 миллиарда 683,78 миллиона сомов) — внешний долг, $1 миллиард 570,88 миллиона (139 миллиардов 866,65 миллиона сомов) — внутренний.

За год долг вырос на $699,24 миллиона, в том числе внешний — на $62,21 миллиона.

В прошлом году республика потратила на обслуживание государственного долга 53 миллиарда 75 миллионов сомов. На выплаты по внешнему пришлась большая часть суммы — 31 миллиард 565,6 миллиона сомов.

Забудьте о внешнем долге

Власти страны не видят в долге никаких проблем. Глава государства неоднократно призывал не политизировать данный вопрос, но при этом считает, что его предшественники взяли слишком много займов.

В 2020-м внешний долг составил около $5 миллиардов. Эта сумма представляла собой внешний долг, накопленный за 30 лет. Если не считать строительства подстанции «Датка — Кемин», альтернативной дороги север — юг и модернизации ТЭЦ Бишкека, больше значительных проектов за счет кредитов в республике не было.

Но эти три проекта стали проектами, которые не окупят себя и за 40 лет. Садыр Жапаров

Он пообещал, что впредь такого не повторится. Теперь кредиты будут брать только на самоокупаемые проекты. Таковым президент в том числе считает строительство Камбаратинской ГЭС-1.

«Мы будем брать кредиты на окупаемые проекты. Республиканскую казну и карманы людей это не затронет», — уверен глава государства.

Министерство финансов считает, что государственный долг КР устойчив и имеет умеренный риск долгового кризиса как для внешнего государственного долга, так и для общего.

Прогнозы по внешнему долгу и общему государственному остаются уязвимыми к шокам экспорта и шокам роста реального ВВП. Минфин Кыргыхстана

«Текущая способность Кыргызстана нести долг оценивается как сильная, и остается некоторое пространство для поглощения шоков, несмотря на вызванный кризисом COVID скачок общего государственного долга до 68 процентов ВВП в 2020 году. Без мер по консолидации государственный долг продолжал бы расти в долгосрочной перспективе. Улучшение управления задолженностью, недопущение нельготного заимствования и улучшение управления государственными инвестициями помогут сократить фискальный и внешний дисбаланс, снизив тем самым долговую уязвимость», — прокомментировали в ведомстве.

Сколько должны соседи

Не только Кыргызстан занимает деньги на внешних рынках для реализации проектов. Наши ближайшие соседи тоже берут кредиты.

Объем внешнего долга Казахстана на 1 января 2024 года составил $162,7 миллиарда. За год он вырос на 1,3 процента, или на $2 миллиарда. Основная часть - долг частного сектора ($133 миллиарда). Государственный внешний долг составил $14 миллиардов.

На 1 января 2021 года внешний долг, привлеченный от имени Узбекистана и под его гарантии, составил $21,1 миллиарда. Это составляет 36,5 процента ВВП республики.

Общий объем внешнего долга Таджикистана на 1 января 2024 года составил $3,2 миллиарда, или 89 процентов от всего госдолга республики. Соотношение внешнего долга к ВВП по итогам 2023 года составило 26,9 процента.