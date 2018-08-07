Нацбанк Кыргызстана может стать учредителем Гарантийного фонда

Национальный банк Кыргызстана может стать одним из учредителей ОАО «Гарантийный фонд». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По ее данным, парламентский комитет по экономической и фискальной политике рекомендовал НБ КР стать учредителем Гарантийного фонда. Сейчас правительство и Нацбанк предпринимают конкретные шаги по практической реализации предложений. Так, в июне 2018 года распоряжением кабмина уставной капитал фонда увеличили на 300 миллионов сомов. Первые два транша по 100 миллионов сомов уже поступили на его счет.

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«Для придания импульса развитию гарантийной системы в Кыргызстане, увеличения потенциала ОАО «Гарантийный фонд» в содействии малому и среднему предпринимательству депутаты парламента предложили провести дополнительную капитализацию, увеличить активы фонда», — говорится в сообщении.

В ближайшие годы капитализация ОАО «Гарантийный фонд» составит около 3 миллиардов сомов. Это позволит ускоренными темпами содействовать малому и среднему бизнесу в предоставлении гарантий и реализовывать программы фонда по обучению предпринимателей.