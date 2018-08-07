Нацбанк Кыргызстана может стать учредителем Гарантийного фонда

Национальный банк Кыргызстана может стать одним из учредителей ОАО «Гарантийный фонд». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
По ее данным, парламентский комитет по экономической и фискальной политике рекомендовал НБ КР стать учредителем Гарантийного фонда. Сейчас правительство и Нацбанк предпринимают конкретные шаги по практической реализации предложений. Так, в июне 2018 года распоряжением кабмина уставной капитал фонда увеличили на 300 миллионов сомов. Первые два транша по 100 миллионов сомов уже поступили на его счет.
В ближайшие годы капитализация ОАО «Гарантийный фонд» составит около 3 миллиардов сомов. Это позволит ускоренными темпами содействовать малому и среднему бизнесу в предоставлении гарантий и реализовывать программы фонда по обучению предпринимателей.