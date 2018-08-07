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Экономика

За полтора года Гарантийный фонд выдал гарантий на 519 миллионов сомов

ОАО «Гарантийный фонд» с ноября 2016 года по 31 июля текущего года утвердило 518 гарантий на 519 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По ее данным, с начала года ОАО предоставило 281 гарантию на 271 миллион сомов. При этом создано 375 новых рабочих мест и поддержано 1 тысяча 926 действующих. Под гарантии фонда банки-партнеры  выдали предпринимателям кредитов на 1,88 миллиарда сомов.

Больше всего гарантий выдали в сфере сельского хозяйства — 231 на 122 миллиона сомов. Это позволило получить кредитов на 352 миллиона сомов.

В обрабатывающей отрасли предоставили 47 гарантий на 101 миллион сомов для получения кредитов на 398 миллионов сомов. На поддержание торговли предоставили 125 гарантий на 131 миллион сомов. Объем кредитования при этом оценивается в 481 миллион сомов.

На инфраструктурные проекты в сфере туризма предоставили 23 гарантии в размере 33 миллиона сомов для получения кредитов на 199 миллионов сомов.

«Предприниматели, работающие в сфере транспорта и хранения грузов, получили 48 гарантий на 33 миллиона сомов. Это позволило им получить кредитов на 101 миллион сомов. Переработчикам сельскохозяйственной продукции выдали 22 гарантии на 49 миллионов сомов. Размер полученных банковских кредитов составил 164 миллиона сомов», — отметили в Гарантийном фонде.
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