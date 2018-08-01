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Экономика

В августе Министерство финансов выпустит ценных бумаг на 850 миллионов сомов

В августе Министерство финансов планирует выпустить государственных ценных бумаг на 850 миллионов сомов. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

По его данным, запланировано два выпуска госказначейских векселей со сроком обращения 12 месяцев на 200 миллионов сомов. Кроме того, ожидается два выпуска госказначейских облигаций со ставкой купона в 8 и 6 процентов и сроком обращения семь лет и три года соответственно. Объем выпуска ГКО оценивается в 650 миллионов сомов.

Напомним, что за январь-июнь от выпуска государственных ценных бумаг в республиканский бюджет Кыргызстана поступило 12 миллиардов 16,73 миллиона сомов.
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