20:16
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Экономика

Кабмин увеличивает госдолг. В мае выпустят ценных бумаг на 1,3 миллиарда сомов

В мае планируется выпустить государственных ценных бумаг на 1 миллиард 350 миллионов сомов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Отмечается, что запланировано три выпуска государственных казначейских векселей со сроком обращения в 12 месяцев и объемом размещения в 50 миллионов каждый. Кроме того, ожидается три выпуска государственных казначейских облигаций со ставками купона 5 и 7 процентов по 400 миллионов каждый и сроками обращения от трех до семи лет.

В первом квартале 2020 года от выпуска государственных ценных бумаг в бюджет поступило 3 миллиарда 629,59 миллиона сомов. Государственные ценные бумаги являются долговыми обязательствами, эмитируемыми Министерством финансов от имени правительства. Они увеличивают внутренний долг страны, который на сегодня составляет 52 миллиарда 56,1 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151793/
просмотров: 55
Версия для печати
Материалы по теме
От выпуска ценных бумаг с начала года в бюджет поступило 3,6 миллиарда сомов
Цифра дня. 14,9 миллиарда сомов поступило в бюджет от выпуска ценных бумаг
В ноябре планируется выпустить ценных бумаг на 1,1 миллиарда сомов
В августе планируется выпустить ценных бумаг на 1,6 миллиарда сомов
В июле Минфин планирует выпустить ценных бумаг на 1,8 миллиарда сомов
С начала года от ценных бумаг бюджет Кыргызстана получил 13,6 миллиарда сомов
В сентябре Минфин выпустит ценных бумаг на 1,2 миллиарда сомов
От выпуска ценных бумаг в бюджет поступило почти 13 миллиардов сомов
В августе Министерство финансов выпустит ценных бумаг на 850 миллионов сомов
Минфин Кыргызстана в июле выпустит ценных бумаг на 900 миллионов сомов
Популярные новости
Оживление экономики. Как послабления в&nbsp;работе превратились в&nbsp;фарс Оживление экономики. Как послабления в работе превратились в фарс
Бизнес-омбудсмен за&nbsp;освобождение предпринимателей от&nbsp;обязанности брать пропуска Бизнес-омбудсмен за освобождение предпринимателей от обязанности брать пропуска
Что бизнес хочет увидеть во&nbsp;втором пакете антикризисных мер правительства Что бизнес хочет увидеть во втором пакете антикризисных мер правительства
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;29&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 апреля
Бизнес
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
3 мая, воскресенье
20:11
Кабмин увеличивает госдолг. В мае выпустят ценных бумаг на 1,3 миллиарда сомов Кабмин увеличивает госдолг. В мае выпустят ценных бумаг...
19:48
В городе Ош милиция разыскивает 22-летнего Талантбека Кыдырбек уулу
19:25
NASA показало масштабы глобального таяния ледников
18:31
В Бишкеке можно купить в четыре раза меньше картофеля, чем в Москве
18:01
В Бишкеке гуманитарную помощь получили 250 тысяч граждан