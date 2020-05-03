Кабмин увеличивает госдолг. В мае выпустят ценных бумаг на 1,3 миллиарда сомов

В мае планируется выпустить государственных ценных бумаг на 1 миллиард 350 миллионов сомов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Отмечается, что запланировано три выпуска государственных казначейских векселей со сроком обращения в 12 месяцев и объемом размещения в 50 миллионов каждый. Кроме того, ожидается три выпуска государственных казначейских облигаций со ставками купона 5 и 7 процентов по 400 миллионов каждый и сроками обращения от трех до семи лет.

В первом квартале 2020 года от выпуска государственных ценных бумаг в бюджет поступило 3 миллиарда 629,59 миллиона сомов. Государственные ценные бумаги являются долговыми обязательствами, эмитируемыми Министерством финансов от имени правительства. Они увеличивают внутренний долг страны, который на сегодня составляет 52 миллиарда 56,1 миллиона сомов.