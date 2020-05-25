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Экономика

Цифра дня. 3,69 миллиарда сомов поступило в бюджет от выпуска ценных бумаг

От выпуска государственных ценных бумаг с начала года в бюджет поступило около 3 миллиардов 690,24 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

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По его данным, за счет размещения государственных казначейских векселей казна пополнилась на 988,22 миллиона сомов. В том числе 766,49 миллиона принесли ГКВ со сроком обращения 12 месяцев, 197,46 миллиона — трехмесячные ГКВ. Меньше всего удалось реализовать шестимесячных ГКВ — лишь на 24,27 миллиона сомов.

При этом за счет размещения государственных казначейских облигаций в бюджет поступило 2 миллиарда 702,02 миллиона сомов. Самыми доходными оказались ГКО со сроком обращения пять и семь лет. Их удалось продать на 953,03 миллиона и 968,72 миллиона сомов соответственно. Кроме того, еще 422,37 миллиона сомов поступило от продажи трехлетних ГКО и 357,9 миллиона — двухлетних.

Отметим, что государственные ценные бумаги являются долговыми обязательствами. Они увеличивают внутренний долг страны, который на сегодня составляет $643,15 миллиона (51 миллиард 973,22 миллиона сомов).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153736/
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