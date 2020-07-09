Цифра дня. 4,7 миллиарда сомов поступило в бюджет от выпуска ценных бумаг

За первое полугодие 2020-го от выпуска государственных ценных бумаг в республиканский бюджет поступило 4 миллиарда 704,82 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В том числе выпуск государственных казначейских векселей принес казне 991,34 миллиона сомов. А вот государственных казначейских облигаций продано на 3 миллиарда 713,48 миллиона сомов.

Отметим, что Минфин рассчитывает за счет ценных бумаг в этом году пополнить бюджет на 15,4 миллиарда сомов. Эти деньги увеличат внутренний долг страны, который на 31 мая составлял 49 миллиардов 995,06 миллиона сомов.