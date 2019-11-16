В ноябре планируется выпустить ценных бумаг на 1,1 миллиарда сомов

В ноябре 2019 года запланировано шесть аукционов по выпуску ценных бумаг на 1,1 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов Кыргызстана.

Отмечается, что больше всего будет выпущено государственных казначейских векселей — на 650 миллионов сомов. Запланировано три выпуска ГКВ со сроком обращения в три, шесть и 12 месяцев. Кроме того, ожидается и три выпуска государственных казначейских облигаций на 450 миллионов сомов со ставкой купона 5 и 7 процентов и сроком обращения 3-7 лет.

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Напомним, государственные ценные бумаги страна использует для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Но при этом они увеличивают внутренний долг республики. На 31 августа этого года он составил $707,32 миллиона (49 миллиардов 375,31 миллиона сомов).