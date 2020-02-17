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Экономика

Цифра дня. 14,9 миллиарда сомов поступило в бюджет от выпуска ценных бумаг

В 2019 году от выпуска государственных ценных бумаг в бюджет поступило 14 миллиардов 892,4 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов Кыргызстана.

За счет размещения госказначейских векселей казна получила 5 миллиардов 315,15 миллиона сомов. Больше всего средств удалось выручить при продаже шести- и трехмесячных ГКВ — 2 миллиарда 235,52 миллиона сомов и 2 миллиарда 322,11 миллиона сомов. ГКВ со сроком обращения в один год принесли бюджету только 757,52 миллиона сомов.

За счет размещения государственных казначейских облигаций (ГКО) в казну поступило 9 миллиардов 577,29 миллиона сомов. Двухлетние ГКО принесли 1 миллиард 274,97 миллиона сомов, трехлетние — 1 миллиард 75,8 миллиона сомов, пятилетние — 2 миллиарда 288,65 миллиона сомов.

Самыми доходными оказались ГКО со сроком обращения в семь лет. Их реализовали на 4 миллиарда 682,35 миллиона сомов.

Десятилетние облигации принесли только 255,52 миллиона сомов.

Государственные ценные бумаги являются долговыми обязательствами. Они увеличивают размер внутреннего госдолга страны. Министерство финансов размещает ГКВ для покрытия дефицита бюджета и рефинансирования государственного долга, по которому наступает срок платежей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/143769/
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