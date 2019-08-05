В августе планируется выпустить ценных бумаг на 1,6 миллиарда сомов

На август 2019-го планируется выпуск государственных ценных бумаг на 1,6 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, ожидается четыре выпуска государственных казначейских векселей на 100, 150, 200 и 300 миллионов сомов со сроком обращения 3, 6 и 12 месяцев. Всего же от реализации ГКВ планируется выручить 750 миллионов сомов.

Кроме того, запланировано четыре выпуска государственных казначейских облигаций на 850 миллионов сомов. Ожидается, что ГКО будут выпущены со ставкой купона 5 и 6 процентов и сроком обращения 2-5 лет.

Напомним, что государственные ценные бумаги страна использует для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Но при этом они увеличивают внутренний долг республики. На 31 мая этого года он составил $670,86 миллиона (46 миллиардов 589,88 миллиона сомов).