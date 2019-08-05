19:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В августе планируется выпустить ценных бумаг на 1,6 миллиарда сомов

На август 2019-го планируется выпуск государственных ценных бумаг на 1,6 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, ожидается четыре выпуска государственных казначейских векселей на 100, 150, 200 и 300 миллионов сомов со сроком обращения 3, 6 и 12 месяцев. Всего же от реализации ГКВ планируется выручить 750 миллионов сомов.

Кроме того, запланировано четыре выпуска государственных казначейских облигаций на 850 миллионов сомов. Ожидается, что ГКО будут выпущены со ставкой купона 5 и 6 процентов и сроком обращения 2-5 лет.

Напомним, что государственные ценные бумаги страна использует для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Но при этом они увеличивают внутренний долг республики. На 31 мая этого года он составил $670,86 миллиона (46 миллиардов 589,88 миллиона сомов).
Ссылка:
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
В июле Минфин планирует выпустить ценных бумаг на 1,8 миллиарда сомов
С начала года от ценных бумаг бюджет Кыргызстана получил 13,6 миллиарда сомов
В сентябре Минфин выпустит ценных бумаг на 1,2 миллиарда сомов
От выпуска ценных бумаг в бюджет поступило почти 13 миллиардов сомов
В августе Министерство финансов выпустит ценных бумаг на 850 миллионов сомов
Минфин Кыргызстана в июле выпустит ценных бумаг на 900 миллионов сомов
С начала года выпуск ценных бумаг принес бюджету 10,4 миллиарда сомов
Популярные новости
Кредит в&nbsp;$100 миллионов Кыргызстан планирует взять у&nbsp;Узбекистана Кредит в $100 миллионов Кыргызстан планирует взять у Узбекистана
Туризм в&nbsp;Кыргызстане. Вместо развития&nbsp;&mdash; бюрократия и&nbsp;скандалы Туризм в Кыргызстане. Вместо развития — бюрократия и скандалы
Не&nbsp;пришли деньги с&nbsp;терминала. Куда обращаться и&nbsp;как вернуть Не пришли деньги с терминала. Куда обращаться и как вернуть
Китайская компания готова построить ТЭС на&nbsp;месторождении Кара-Кече Китайская компания готова построить ТЭС на месторождении Кара-Кече
Бизнес
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во&nbsp;время хаджа MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и&nbsp;скидку 50&nbsp;процентов на&nbsp;золотой номер MegaCom Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и скидку 50 процентов на золотой номер MegaCom