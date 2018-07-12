В Кыргызстане увеличиваются страховые выплаты. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил член исполнительного совета Государственного финансового надзора Нурлан Байбосунов.

По его словам, в республике работают 18 страховых компаний. Совокупные активы составляют 4 миллиарда сомов, а совокупный собственный капитал — 3,3 миллиарда сомов. Это говорит о развитии страхования. С другой стороны, компании вынуждены наращивать активы, чтобы удержаться на рынке.

За I квартал 2018-го объем страховых выплат составил 20,1 миллиона сомов и по сравнению с прошлым годом увеличился на 14 процентов.