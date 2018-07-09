Фискализация налогов. Как получить миллионы и потерять миллиарды

Вот уже больше полугода правительство Кыргызстана носится с идеей фискализации налоговых процедур. Идея-то вроде хорошая. Процесс представления отчетов и уплаты налогов хотят перевести в электронный формат. Только реализация традиционно хромает и грозит предпринимателям дополнительными штрафами.

Никто не слышит малый бизнес

Когда правительство в 2016 году внедряло проект по установке контрольно-кассовых машин (ККМ) с функцией передачи данных в режиме реального времени, он вызвал массу нареканий и недовольства бизнесменов. Профильные бизнес-ассоциации в открытую заявили, что чиновники лоббируют интересы отдельных компаний, а бизнес в итоге может понести огромные убытки.

Но слушать предпринимателей никто не стал. Проект внедрили. Единственное, чего удалось добиться, это поэтапного введения ККМ-онлайн. И здесь тоже все оказалось не совсем гладко. Когда вопрос по введению ККМ-онлайн только поднимался, то выяснилось, что в Налоговом кодексе прописана альтернатива их установке.

Речь идет о возможности установки компьютерных систем. Но по факту всех предпринимателей заставляли ставить только новые дорогостоящие контрольно-кассовые машины.

Из собственных источниковстало известно, что чиновники даже съездили в Астану (Казахстан), где девять лет работает система. Там бизнесу дали возможность либо установить ККМ-онлайн, либо компьютерную систему. В итоге сейчас 60 процентов предпринимателей предпочитают устанавливать компьютерные системы, а 40 процентов — ККМ. Но самое интересное было в другом.

Саму компьютерную систему для контроля за выручкой от реализации товаров и услуг разработали кыргызские программисты. Но отечественные чиновники сочли ее ненадежной.

«Складывается такое впечатление, что есть некоторые игроки, которые продвигают только Центр технического обслуживания и его контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных онлайн. А они достаточно дорогие. Малому бизнесу они не по карману», — говорит президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев.

И тут проблема даже не в том, что пытаются убить отечественный бизнес. Удивляет другое: почему чиновники ради своих интересов готовы нести миллиардные убытки?

Согласно экспертным подсчетам, при установке субъектами малого и среднего бизнеса ККМ-онлайн дополнительные доходы бюджета должны были составить 150-200 миллионов сомов, а потери из-за ухода «в тень» — до 19 миллиардов сомов.

«Сегодня мы получили итог, что третий и четвертый этапы внедрения ККМ-онлайн надо остановить. В первую очередь это связано с тем, что нашим предпринимателям просто невыгодно станет работать на экспорт», — отметил Сергей Пономарев.

Операция «Фискализация»

В прошлом году правительство загорелось новой идеей — фискализацией налоговых процедур. Идея продиктована требованиями времени. Страны переходят к цифровой экономике, сокращают бумажную волокиту, все уходят в Интернет. Суть фискализации как раз в том, чтобы перевести процесс налогообложения и уплаты налогов и сборов максимально в электронный формат.

И здесь правительству пришлось умерить пыл в установке ККМ-онлайн. Ведь в нынешнем виде такие машины просто не нужны.

«Сегодня в том формате, в котором Налоговая служба реализовала этот проект, он нам для дальнейшего развития, в принципе, не совсем подходит. Тот проект, который заложен в Налоговом кодексе, предполагает, что мы видим движение всех товаров через электронные документы. В них отражаются наименование товара, цена, собственник, товаросопроводительные документы, сертификаты соответствия безопасности. Когда товар попадает в продажу в розницу, то ГНС будет через ККМ-онлайн получать информацию о товаре. А сейчас ККМ только передает данные об общей сумме покупки», — прокомментировал ситуацию ИА «24.kg» министр экономики Олег Панкратов.

Проще говоря, правительство все-таки услышало бизнес и дало ему возможность самому решать, как отчитываться перед государством. Процесс фискализации налоговых процедур подразумевает, что предприниматели могут пользоваться как старыми ККМ, так и устанавливать новые системы на компьютер или сотовый телефон.

В итоге Министерство экономики инициировало проект постановления правительства о приостановке третьего и четвертого этапов установки ККМ-онлайн. Это означало, что оборудование не должны были ставить в точках общественного питания, платежных терминалах, при реализации товаров в торговых точках площадью от 100 до 200 квадратных метров и тем, кто работает по патенту.

Сообщалось, что в проекте постановления предусмотрен новый график внедрения применения ККМ-онлайн для тех предпринимателей, которые входили в третий и четвертый этапы. Проект предусматривает применение налогоплательщиками ККМ-онлайн, включающее дополнительную функцию по передаче данных в разрезе реализуемых товаров, и применение виртуальной ККМ.

Утром ККМ, вечером — отмена

Ожидалось, что общественное обсуждение проекта продлится до середины мая, а затем правительство его примет. Предприниматели порадовались и стали просто ждать, когда отмену обязательной установки ККМ-онлайн закрепят официально. И началось самое интересное. Исполнения обещаний правительства бизнес пока так и не дождался.

«Была размещена информация о проекте Минэкономики по приостановлению этапов внедрения ККМ-онлайн. Отмечалось, что до середины мая будут общественные обсуждения, затем проект отправят в правительство. На сегодня отсутствует какая-либо информация о принятии или отклонении проекта. С 1 июля начался четвертый этап внедрения ККМ-онлайн. Я являюсь предпринимателем, деятельность которого относится как раз к этому этапу. Хотелось бы узнать о судьбе проекта постановления правительства. Сейчас налоговые органы готовятся штрафовать налогоплательщиков, деятельность которых входит в четвертый этап. Можем ли мы ссылаться на проект постановления и пока не ставить ККМ?» — обратились с вопросами к ИА «24.kg» читатели.

Выяснить судьбу проекта оказалось не так просто. В пресс-службе ГНС сообщили, что постановление правительства об отмене четвертого этапа внедрения ККМ-онлайн к ним не поступало. А заодно посоветовали предпринимателям купить оборудование. Ведь этого требует законодательство.

В Минэкономики ИА «24.kg» заверили, что от своей инициативы не отказываются. И последние этапы все равно должны быть отменены. Но вот о принятии окончательного решения тоже не слышали.

Замыкалась цепочка на правительстве. Известно, что проекта постановления правительства нет. Но его примут в ближайшие дни. Удивительно, почему же в правительстве, зная о сроках вступления в силу третьего и четвертого этапов, просто не стали утруждаться и вовремя принимать решение?