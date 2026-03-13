15:11
Экономика

В Кыргызстане расширят фискализацию, включив в нее сектор бань и саун

В Кыргызстане планируют расширить процесс фискализации, включив в него сектор бань и саун. Как сообщил на брифинге первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов, это решение принято на фоне успешного завершения пилотного проекта в других сферах услуг.

На сегодня пилотный режим фискализации уже прошли гостиницы и рестораны. Результаты показали значительный успех: эти субъекты существенно увеличили объемы налоговых платежей.

Напомним, ранее ГНС сообщала, что среднедневная выручка одного заведения до подключения системы составляла около 105,3 тысячи сомов, а после подскочила до 213,1 тысячи сомов, то есть выручка выросла в два раза. Это позволило государству увидеть реальные обороты бизнеса.

Основываясь на этом опыте, Налоговая служба готовится перевести на новую систему учета бани и сауны. Власти видят в этом секторе большой потенциал для пополнения бюджета и определения точных объемов доходов, которые ранее оставались в тени.
