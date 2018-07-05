Где эффект? Кыргызстан получает кредиты на экономически невыгодные проекты

Кыргызстан получает кредиты на экономически невыгодные проекты. Об этом ИА «24.kg» сообщил член Национального форума «Открытое правительство» Чингиз Бексултанов.

По его словам, в Кыргызстане проблемы с получением внешней помощи — от планирования до мониторинга.

«Главная цель внешней помощи — чтобы страна развивалась. Однако никто не дает оценку ее влияния на развитие. Минфин отвечает только за своевременное финансирование. Счетная палата должна проводить аудит эффективности. Министерства финансов и экономики должны планировать проекты и связывать их с национальными приоритетами. На деле же донор приходит, предлагает инфраструктурные проекты, страна берет кредит, не просчитывая эффект. Честно скажу, по некоторым проектам под большим вопросом экономическая выгода», — пояснил Чингиз Бексултанов.

К примеру, неизвестно, окажет ли строительство альтернативной дороги север — юг положительный эффект на развитие Нарынской области.

«Сомневаюсь, что вложенные деньги получится отбить за счет роста экономики региона. Зачастую госорганы закрывают глаза на этот аспект, лишь бы деньги приходили в страну», — отметил он.

Общественность должна знать, как реализуются проекты, потому что кредиты погашаются за счет налогоплательщиков. Не все проекты приводят к положительному результату, а порой и откровенно негативному. Чингиз Бексултанов

Он добавил, что в рамках построения «Открытого правительства» необходимо создать платформу по управлению внешней помощью. Информационная система Aid Management Platform (AMP) не функциональна для пользовательского обзора, обработки данных, формирования соответствующих видов отчетности по движению и освоению фондов внешней помощи.