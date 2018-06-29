В бюджете Кыргызстана образовался излишек средств в 373,1 миллиона сомов

По итогам января-мая 2018 года в бюджете Кыргызстана образовался излишек средств в 373 миллиона 133,6 тысячи сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, по итогам пяти месяцев доходы республиканского бюджета составили 52 миллиарда 47,7 миллиона сомов. При этом Государственная налоговая служба собрала 24 миллиарда 187 миллионов сомов, Государственная таможенная служба — 16,5 миллиарда сомов.

Расходы составили 51 миллиард 674,6 миллиона сомов. В том числе 10,2 миллиарда сомов потратили на сферу образования, 12 миллиардов сомов на социальную защиту и чуть больше 5 миллиардов сомов на здравоохранение. Кроме того, 5 миллиардов 559,8 миллиона сомов государство вложило в приобретение нефинансовых активов.