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Экономика

Международные инвесторы более защищены, чем местные

Международные инвесторы более защищены, чем местные. Об этом на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям заявил министр экономики КР Олег Панкратов.

По его словам, отток инвестиций из Кыргызстана составляет 42 процента от их общего объема. 

«Бизнес у нас не задерживается. Это говорит о том, что его что-то пугает. Международные инвесторы у нас более защищены, так как они могут обратиться в международный арбитраж. А вот для защиты местного бизнеса нам надо принять меры», — сказал министр.

По данным Статистического комитета, прямые иностранные инвестиции по итогам 2017 года составили $616 миллионов 793 тысячи.
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