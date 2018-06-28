ОАО «Кыргызалтын» проводит консультации с населением по продлению работы Макмала

ОАО «Кыргызалтын» провело предварительные общественные слушания по вопросу продления жизнедеятельности рудника «Макмалзолото» и привлечения инвесторов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, слушания проходили неделю в 13 селах пяти айыл окмоту Джалал-Абадской области.

«Главная задача — продлить жизнедеятельность комбината «Макмалзолото» и открытым конкурсным отбором привлечь инвесторов. Проект успешно реализуем, если будем вместе его обсуждать», — заявил председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков.

Конкурс по отбору инвестора предполагают провести до конца 2018 года.

В ближайшее время повторные общественные слушания планируют провести в Тогуз-Тороуском районе с участием представителей госорганов, экспертов, экологов, местного населения и потенциальных инвесторов.

В состав комиссии по привлечению инвесторов на Макмал войдут не только сотрудники «Кыргызалтына» и госорганов, но и представители пяти айыл окмоту Тогуз-Тороуского района.