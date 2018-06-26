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Экономика

Камбар-Ата: ГЭС-2 ждет финансирования на установку второго агрегата

На Камбар-Атинской ГЭС-2 проходит выездное заседание комитета Жокорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу. На ГЭС завершился первый этап строительства и работает один агрегат мощностью 90 мВт в час, хотя мощность станции рассчитана на 120 мВт. Приток воды составляет 656 кубометров в секунду.

По словам директора ГЭС Осмона Качкынбаева, в настоящее время проводятся грунтовые работы по возведению водосброса.

В третьем чтении в ЖК прошла ратификация субсидиального соглашения между ЕАБР и Минфином КР, которое продлено до 20 июля 2018 года. ЕАБР в прошлом году выделил 110 миллионов сомов для первого этапа строительных работ. Теперь руководство ГЭС ждет финансирования второго этапа работ.
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