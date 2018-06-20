Уголь для ТЭЦ Бишкека. Объявлен тендер на 1,4 миллиарда сомов

ОАО «Электрические станции» объявили тендер на покупку угля марки Д, ДГ, Г на ТЭЦ Бишкека на 1,4 миллиарда сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Планируется закупить 400 тысяч тонн угля. К поставщику выставлены определенные квалификационные требования. Он должен иметь опыт выполнения аналогичных договоров на сумму не менее 30 процентов от суммы лота.

В ОАО «Электрические станции» ИА «24.kg» пояснили, что поставки могли осуществляться как на ТЭЦ, так и на другие объекты. По опыту прошлых лет на ТЭЦ Бишкека сжигается шабыркульский уголь. С 2015 года его поставляет компания-посредник «Рассвет компани».

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Энергетики ежегодно планируют сокращать покупку импортного топлива. В прошлом году «Рассвет компани» поставила 450 тысяч тонн угля на 1 миллиард 619 миллионов 550 тысяч сомов.

«Электрические станции» не могут покупать уголь непосредственно у АО «Шабыркуль комир», так как компания готова сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии, поэтому заключают договор с посредниками.