Пять компаний готовы поставлять импортный уголь на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил портал госзакупок.

Заявки поступили от ТОО AB Energo, COMCO Marketing KZ, Qiyaqty Komir Market, «КонтактУглеПром», ОсОО «Бишкеккомур соода уйу».

Закупка проводится двухпакетным способом. После изучения предложений прошедшие предквалифиционный отбор участники озвучат цены.

На покупку импортного топлива «Электрические станции» выделили 1 миллиард 420 миллионов сомов.

На протяжении нескольких лет на столичной ТЭЦ покупают шабыркульский уголь через посредническую компанию «Прогресс компани». «Электрические станции» не могут договориться с АО «Шабыркуль комир», так как предприятие готово сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии.

В этом году компания не участвует в тендере. Следственная группа Военной прокуратуры Кыргызстана в рамках расследования уголовных дел вручила Алмазбеку Атамбаеву уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Его обвиняют в создании противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний, организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ Бишкека и лоббировании интересов ОсОО «Прогресс компани».