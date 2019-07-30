17:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

«Электрические станции» на импортный уголь выделили 1,4 миллиарда сомов

ОАО «Электрические станции» объявило тендер на поставку 400 тысяч тонн импортного угля. Об этом сообщил портал госзакупок.

На покупку топлива выделили 1 миллиард 420 миллионов сомов.

Читайте по теме
В «Электрических станциях» рассказали, почему затягивается закупка угля

Калорийность угля должна быть не ниже 5 тысяч 500 килокалорий на килограмм. При поставке партии с калорийностью ниже продукцию будут считать не соответствующей по качеству договорным показателям и принимать по нулевой стоимости в бесспорном порядке. Она не подлежит возврату поставщику ввиду технологических особенностей ТЭЦ Бишкека.

При поставке угля с выходом летучих веществ более 50 процентов заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

На протяжении нескольких лет на столичной ТЭЦ покупают шабыркульский уголь через посредническую компанию «Рассвет компани». «Электрические станции» не могут договориться с АО «Шабыркуль комир», так как предприятие готово сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии.
Ссылка:
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
В «Электрических станциях» рассказали, почему затягивается закупка угля
ГП «Кыргызкомур» готово поставить 680 тысяч тонн местного угля на ТЭЦ Бишкека
ТЭЦ Бишкека до сих пор не объявила тендер на покупку импортного угля
На ТЭЦ Бишкека не смогли с первого раза купить местный уголь
Для ТЭЦ Бишкека купят местный уголь на 2,1 миллиарда сомов
Закупка угля для ТЭЦ Бишкека. Проигравшая компания передумала жаловаться
В Кыргызстане открыли 630 топливных баз
Посредническая компания начала поставки угля на ТЭЦ Бишкека
Закупка угля для ТЭЦ Бишкека. Жалоба проигравшего тендер ОсОО необоснованна
Закупка угля для ТЭЦ Бишкека. Участник тендера пожаловался на комиссию
Популярные новости
Атамбаеву все-таки придется идти на&nbsp;допрос. Никаких письменных показаний Атамбаеву все-таки придется идти на допрос. Никаких письменных показаний
В&nbsp;Бишкеке появился новый тип мошенников&nbsp;&mdash; лжестатисты В Бишкеке появился новый тип мошенников — лжестатисты
Откуда я&nbsp;знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о&nbsp;Раиме-миллионе Откуда я знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о Раиме-миллионе
Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к&nbsp;генпрокурору Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к генпрокурору
Бизнес
Кыргызтелеком: Безлимитные звонки внутри области и&nbsp;населенного пункта Кыргызтелеком: Безлимитные звонки внутри области и населенного пункта
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
MegaCom продолжает развитие сети 4G&nbsp;LTE MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE
Пятьдесят кыргызстанцев с&nbsp;помощью Beeline получат высшее образование бесплатно Пятьдесят кыргызстанцев с помощью Beeline получат высшее образование бесплатно