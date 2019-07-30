«Электрические станции» на импортный уголь выделили 1,4 миллиарда сомов

ОАО «Электрические станции» объявило тендер на поставку 400 тысяч тонн импортного угля. Об этом сообщил портал госзакупок.

На покупку топлива выделили 1 миллиард 420 миллионов сомов.

Калорийность угля должна быть не ниже 5 тысяч 500 килокалорий на килограмм. При поставке партии с калорийностью ниже продукцию будут считать не соответствующей по качеству договорным показателям и принимать по нулевой стоимости в бесспорном порядке. Она не подлежит возврату поставщику ввиду технологических особенностей ТЭЦ Бишкека.

При поставке угля с выходом летучих веществ более 50 процентов заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

На протяжении нескольких лет на столичной ТЭЦ покупают шабыркульский уголь через посредническую компанию «Рассвет компани». «Электрические станции» не могут договориться с АО «Шабыркуль комир», так как предприятие готово сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии.