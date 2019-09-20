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Власть

До 30 сентября будет объявлен повторный тендер на закупку местного угля

До конца сентября будет объявлен повторный тендер на закупку местного угля. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Чиновник напомнил: тендер на поставку 680 тысяч тонн местного угля для ТЭЦ Бишкека отменен из-за того, что отсутствует соглашение о простом товариществе — консорциуме. «Электрические станции» объявили повторный конкурс. Заявку на первый тендер подало только ГП «Кыргызкомур». Оно готово было поставить топливо за 2,1 миллиарда сомов. Во столько же 680 тысяч тонн угля оценили и на столичной ТЭЦ.

«60 тысяч тонн угля для нас не имеет такой большой важности. Мы можем и в отопительный сезон закупить уголь. Особых проблемных вопросов при подготовке к осенне-зимнему периоду нет. Почти все вопросы решили. Остались только тендер на 60 тысяч тонн местного угля и тендер для ТЭЦ города на 15 тысяч тонн мазута. У них есть запас в 4-5 тысяч. Потребность — 21 тысяча тонн, но запас есть, поэтому в этом году меньше решили закупить», — сказал Кубатбек Боронов.
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