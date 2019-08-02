«Электрические станции» договорились с ГП «Кыргызкомур» о поставке угля

ОАО «Электрические станции» договорилось с ГП «Кыргызкомур» о поставке местного угля на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил портал госзакупок.

Только одна компания подала заявку на поставку местного топлива. «Кыргызкомур» выставил такую же цену, какую ОАО «Электрические станции» заложило в бюджете, — 2 миллиарда 108 миллионов сомов.

Первые 80 тысяч тонн необходимо поставить уже в августе.

Эксперт Расул Умбеталиев не исключает, что зимой ТЭЦ Бишкека может остаться без топлива.

Напомним, это вторая попытка купить местный уголь на столичную теплоцентраль. Закупку отменили из-за того, что отсутствовало соглашение о простом товариществе — консорциуме.

В прошлом году ОАО «Электрические станции» закупило 550 тысяч тонн местного угля на 1,6 миллиарда сомов также у ГП «Кыргызкомур». Под местное топливо приспособлена модернизированная часть ТЭЦ.