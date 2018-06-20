В бюджет после расследования ГСБЭП вернули 588,4 миллиона сомов

В результате расследований Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями с января по июнь вернула в бюджет государства 588 миллионов 461 тысячу сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

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Ведомство продолжает расследование ранее возбужденных уголовных дел об уклонении от уплаты налогов.

В ГСБЭП напомнили, что в случае добровольного погашения налоговой задолженности, включая штрафы и пени, уголовное преследование прекращают на любой стадии уголовного процесса.

За последний месяц служба выявила несколько коррупционных схем в Государственной таможенной службе и Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения. Установлено и несколько фактов неуплаты налогов в особо крупном размере и лжепредпринимательства.