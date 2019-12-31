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Общество

Налоговая служба прокомментировала иск к «Вечернему Бишкеку»

Налоговая служба в лице управления ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками подала в суд на ЗАО «Вечерний Бишкек». Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь ГНС Эркин Сазыков.

По его словам, сумма задолженности по страховым взносам, которая образовалась по отчетам самого налогоплательщика, составляет 9,7 миллиона сомов, а также пеня в сумме 2,3 миллиона.

В ГНС отметили, что споры между налоговым органом и налогоплательщиками возникают в связи с решением вопросов, связанных с уплатой страховых взносов, которые разрешаются в досудебном или судебном порядке.

Напомним, о том, что Налоговая служба будет судиться с «Вечеркой», стало известно 27 декабря из публикации некоего Азата Керимова в Facebook. Однако до вчерашнего дня никто из соответствующих органов не подтверждал информацию. 
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