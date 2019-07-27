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Экономика

Ущерб по налоговым преступлениям составил 1,7 миллиарда сомов с начала года

За шесть месяцев 2019 года по налоговым преступлениям зарегистрировано 366 досудебных производств, ущерб по которым составил 3 миллиарда 863,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, по сравнению с 2018-м показатель вырос на 1 миллиард 740,9 тысячи сомов. При этом в бюджет вернули 2 миллиарда 222,8 миллиона сомов.

«С начала года зарегистрировано 61 досудебное производство по должностным преступлениям. По факту вымогательства взятки — 10. Кроме того, зарегистрировано 40 фактов контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей, незаконного ввоза (вывоза) товаров. Ущерб по ним составил 30,4 миллиона сомов. Пресечено 73 факта незаконного ввоза неучтенных товаров народного потребления из стран ЕАЭС в Кыргызстан», — рассказали в ГСБЭП.
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