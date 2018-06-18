С начала года фермеры получили льготных кредитов на 4,6 миллиарда сомов

С начала года фермеры Кыргызстана получили 9 тысяч 455 льготных кредитов на 4,6 миллиарда сомов. Об этом сообщило Министерство финансов.

По его данным, больше всего кредитов выдали в Джалал-Абадской (1 тысяча 879) и Чуйской (1 тысяча 754) областях. Самые большие суммы кредитов также в этих регионах — 701,6 тысячи сомов и 1 миллион 140,8 тысячи сомов.

Меньше всего кредитов получили фермеры в Баткенской области — 752 займа на 235 тысяч сомов.

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства-6» между Министерством финансов и 11 коммерческими банками заключены соглашения о субсидировании процентных ставок на 5 миллиардов 816 миллионов сомов.

В республиканском бюджете на 2018-2020 годы для реализации третьей фазы проекта «Финансирование сельского хозяйства-4», второй фазы «Финансирование сельского хозяйства-5» и первой фазы «Финансирование сельского хозяйства-6» предусмотрели 1 миллиард 50 миллионов сомов.