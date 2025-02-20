3 миллиона литров топлива предоставят фермерам по льготной цене в 2025 году

Для проведения полевых работ в 2025 году фермерам Кыргызстана предоставят 3 миллиона литров дизельного топлива по льготной цене в 65 сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На весенне-полевые работы в 2025 году планируют израсходовать 42,2 тысячи тонн дизельного топлива и 12 тысяч тонн бензина.

Ассоциация нефтетрейдеров регулярно накапливает ГСМ на нефтебазах и автозаправочных станциях.

В ведомстве добавили, что на сегодня семеноводческие хозяйства и хозяйствующие субъекты республики засыпали 58,1 тысячи тонн семян зерновых колосовых культур при потребности в 64,6 тысячи тонн (89,9 процента от потребности).

Обеспеченность семенами овса, гречихи, риса, сои и табака — 100 процентов. Кукурузы — 93 процента, подсолнечника — 99 процентов, зернобобовых — 99,9 процента, хлопчатника — 85,5 процента, картошки — 95,3 процента, люцерны — 45,8 процента, эспарцета — 54,1 процента, сахарной свеклы — 55,7 процента.