Более тысячи фермеров получили льготные кредиты в Кыргызстане

По состоянию на 20 марта 2025 года в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 13» льготные кредиты получили 1 тысяча 18 фермеров. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома.
Общая сумма выданных кредитов составила 621 миллион 408 тысяч сомов.
Кредиты выдавались по двум категориям: «Растениеводство» и «Животноводство»:
- по категории «Растениеводство» выдано 124 кредита на 68 миллионов 75 тысяч сомов;
- по категории «Животноводство» выдано 894 кредита на 553 миллиона 333 тысячи сомов.